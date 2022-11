Il modello dell'Igp italiano in un seminario a Skopje

(ANSAmed) - SKOPJE, 18 NOV - Un seminario sulle indicazioni geografiche protette organizzato dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Agenzia Ita si è svolto presso il ministero dell'agricoltura della Macedonia del Nord. Nel corso dell'evento, a cui hanno partecipato 70 tra funzionari del Ministero dell'agricoltura macedone, produttori e associazioni di categoria macedoni, in particolare del settore vinicolo, è stata illustrata l'esperienza italiana in questo campo.

L'evento è stato introdotto dall'Ambasciatore Andrea Silvestri e dal Ministro dell'Agricoltura Liupcho Nikolovski.

L'Ambasciatore ha evidenziato l'importanza di questo settore in Italia, che rappresenta quasi il 20% del valore del nostro comparto agroalimentare e riveste un valore strategico, anche in termini di legame con il territorio, assolvendo altresì ad una significativa funzione sociale e culturale. Il modello italiano può essere pertanto fonte di ispirazione per la Macedonia del Nord, Paese che vanta un settore primario significativo ma bisognoso di modernizzazione, tanto più nel contesto dell'attuale processo di integrazione europea. Il Ministro Nikolovski ha presentato il quadro attuale della normativa macedone in materia di denominazioni protette e gli sforzi condotti dal Governo per promuovere le registrazioni, confermando l'interesse per il modello italiano.

E' seguita la presentazione di Emilio Gatto, Direttore Generale dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare, forestale, che ha illustrato l'impatto economico e il sistema di controlli delle Iigg, mentre Mauro Rosati, Direttore della Fondazione Qualivita e di Origin Italia ha descritto le caratteristiche economiche e sociali del modello delle indicazioni geografiche e dei consorzi di tutela. Alti funzionari del Ministero dell'agricoltura macedone responsabili per questo settore e la Direttrice dell'associazione vinicola locale Elena Mladenovska Jelenkovic hanno evidenziato lo stato dell'arte e le sfide del comparto in Macedonia del Nord.

L'evento ha fatto parte della settima edizione della settimana della cucina italiana nel mondo e ha rappresentato il quarto appuntamento del ciclo di conferenze promosso dall'Ambasciata in relazione a Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente (Aaa), tre settori in cui l'Italia ha sviluppato negli anni un modello che racchiude un concetto produttivo, ma anche sociale e ambientale, e che coniuga efficienza e sostenibilità.

"Sono convinto che il modello delle Indicazioni Geografiche, su cui l'Italia ha scommesso da lungo tempo, rappresenti un'opportunità per valorizzare i prodotti di qualità macedoni, sia sul piano interno, che in vista della loro esportazione nel più ampio mercato europeo", ha commentato in chiusura l'Ambasciatore Silvestri. (ANSAmed).