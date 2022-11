Corso chef Malacrida a Sofia per Settimana della cucina italiana

(ANSAmed) - SOFIA, 18 NOV - Nel quadro della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, l'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria Giuseppina Zarra, insieme alla Direttrice dell'Agenzia Ice di Sofia , Chiara Petrò, ha inaugurato il corso di cucina tenuto dallo Chef Luca Malacrida (attuale capitano della squadra nazionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani) presso la fondazione bulgara per l'inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro Maria's World Foundation. Il laboratorio ha coinvolto giovani con disabilità che amano cucinare e aspirano in questo modo a costruire un percorso professionale. Sono state eseguite due ricette tipiche della tradizione italiana: i cannelloni ripieni di ricotta e spinaci e gli involtini di melanzane alla siciliana. L'evento benefico si è concluso con un ottimo pranzo preparato dallo Chef Malacrida insieme ai suoi giovani aiutanti per tutti i partecipanti. L'evento, organizzato dall'Agenzia Ice di Sofia insieme all'Ambasciata, rientra nel ricco programma di eventi offerto in Bulgaria per la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (14 al 20 novembre 2022), curata dall'Ambasciata d'Italia a Sofia, insieme ad Ice Agenzia e a Confindustria Bulgaria. (ANSAmed).