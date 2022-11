Al via il 15esimo Festival del cinema italiano di Madrid

(ANSA) - MADRID, 18 NOV - Conto alla rovescia già partito per la 15esima edizione del Festival del cinema italiano di Madrid: un evento previsto tra il 23 e il 30 novembre, nel corso del quale verranno proiettati oltre 40 film, visibili in sala presso il Cine Paz nella capitale spagnola (tutti i giorni a partire dalle 18 gratis, previa prenotazione) o in streaming dalla Spagna.

Con diversi lungometraggi in programma, la rassegna punta a dar spazio ad "autori italiani consacrati" e a "nuovi registi": i film previsti sono "Leonora Addio" di Paolo Taviani, "Nostalgia" di Mario Martone, "Monica" di Andrea Pallaoro, "Acqua e Anice" di Corrado Ceron, "Piano Piano" di Nicola Prosatore, "Piove" di Paolo Strippoli e "Una Femmina" di Francesco Costabile. Inoltre, verrà presentata in anteprima fuori dall'Italia "Il ragazzo e la tigre" di Brando Quilici, sottotitolato in spagnolo. Prevista anche la proiezione di sette documentari e sei cortometraggi.

Ci sarà spazio anche per i gusti dei più piccoli, con una sezione del festival riservata ai bambini, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, organizzatore dell'intera rassegna. La parte infantile è curata insieme al Giffoni Film Festival.

L'iniziativa, nel suo insieme, è promossa dall'ambasciata italiana in Spagna. (ANSA).