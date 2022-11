A Belgrado successo per nuova edizione 'Made in Italy in Serbia'

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 NOV - In occasione della VII Settimana della Cucina Italiana nel mondo, in corso anche in Serbia dal 14 novembre con l'obiettivo di sottolineare l'importanza della qualità, della sostenibilità e dell'innovazione del comparto enogastronomico italiano, la Camera di Commercio Italo-Serba in collaborazione con Porta Italia e con il supporto della Camera di Commercio della Serbia, ha organizzato oggi a Belgrado la quarta edizione della missione imprenditoriale 'Made In Italy In Serbia', volta a creare collaborazioni mirate e opportunità commerciali concrete. Si è trattato di un importante evento dedicato alla promozione delle eccellenze italiane, focalizzato sul settore agroalimentare di qualità e riservato ad aziende desiderose di espandere il proprio mercato di sbocco in Serbia. Il format ha privilegiato il contatto diretto tra i 15 produttori, rappresentanti di varie regioni italiane - fra cui Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, e Veneto - e gli operatori del settore quali importatori, GDO e Ho.Re.Ca, che hanno potuto degustare prodotti tipici - formaggi, salumi, conserve, olio, aceto, vino, pasta, sottoli, pinsa romana e barrette proteiche.

In apertura dell'evento è intervenuto l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, che ha illustrato i tanti pregi del Made in Italy, dalla qualità alla tracciabilità, passando per sostenibilità e innovazione, e sottolineando al tempo stesso i dati sull'interscambio fra Italia e Serbia in costante crescita.

Il presidente della Camera di Commercio Italo-Serba, Annino De Venezia, si è soffermato sull'importanza di iniziative come quella odierna al fine di rafforzare la collaborazione economica e commerciale fra i nostri due Paesi. Si sono successivamente svolti gli incontri B2B che sono andati avanti con successo per l'intera giornata. La Camera di Commercio Italo-Serba è impegnata nell'organizzazione di altri importanti eventi con l'obiettivo di intensificare ulteriormente gli scambi e la cooperazione bilaterale. (ANSAmed).