La settimana della cucina italiana all'ambasciata a Copenaghen

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Convivialità, sostenibilità e innovazione - temi della Settimana della cucina italiana nel mondo, alla sua settima edizione - sono state protagoniste all'Ambasciata d'Italia a Copenaghen della 'ricetta nazionale' per la salute e la salvaguardia del pianeta. Espressione diretta della storia e della cultura, il binomio cibo-cucina è un potente vettore di creatività, sapiente intreccio fra tradizione e novità, espressione di identità ma anche efficace strumento di dialogo e conoscenza reciproca: è quanto hanno saputo rappresentare gli chef Franco ed Ivan Ramella con un molto apprezzato menu di specialità e vini biellesi che ha bene introdotto le rinomate capacità di Biella nel testimoniare le eccellenze del proprio territorio e della propria imprenditoria.

Dal 2019 Città creativa dell'Unesco, Biella - come ha ricordato anche l'Assessore per il Commercio, lo sviluppo economico, l'Unesco ed il nuovo urbanesimo, Barbara Greggio - interpreta l'evoluzione della cultura tessile italiana ai livelli più sofisticati e, al tempo stesso, una attenta ricerca nella cucina locale, curata nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. A Copenaghen, oltre a dimostrare la forza del fattore creativo nell'arricchimento dei rapporti italo-danesi, quella biellese è divenuta diretta testimonianza della "capacità italiana di condividere", elemento necessario a "progettare insieme un ambiente a misura umana", come è il progetto che l'Italia intende sviluppare con la candidatura di Roma EXPO 2030, evocata durante l'evento, per una comune risposta alle sfide continue che minacciano il pianeta.

L'importanza della dieta mediterranea e l'esigenza di tener conto dei ritmi e delle stagioni naturali delle produzioni hanno inoltre introdotto, in una conferenza dell'ambasciatore del gusto Giovanni Peggi, il tema della coincidente tutela della salute individuale e di quella dell'ambiente circostante.

Destinato ad un largo pubblico, l'evento ha confermato passioni ed idee che uniscono le nuove generazioni e le spingono a guardare con convinzione ad approcci culinari rispettosi dell'ambiente e della bio-economia, con criteri sempre più performanti dei diversi schemi possibili di economia circolare nei settori di produzione alimentare. (ANSA).