Kuwait, la 'Dante' firma accordo con National Council of Arts

(ANSAmed) - ROMA, 17 NOV - In occasione della sua visita in Kuwait per l'apertura della 45ma Edizione della Fiera Internazionale del Libro, dove l'Italia è Paese ospite d'onore e dove è stata inaugurata in sua presenza presso la National Library la Mostra "Dove il sì suona", realizzata dalla "Società Dante Alighieri", il Segretario Generale della "Dante" Alessandro Masi, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia Carlo Baldocci, ha avuto incontri presso il National Council for Arts, Culture and Letters. Incontri utili a definire le modalità che potranno portare l'Istituto a formalizzare una collaborazione nel Paese che consenta di aprire nel corso del prossimo anno il primo Centro ufficiale per l'insegnamento della lingua italiana in Kuwait.

In questo senso un primo documento congiunto che riassume lo spirito della collaborazione e i filoni entro cui essa si svolgerà è stato firmato oggi dal Prof. Masi con i vertici del National Council for Arts Culture and Letters. Questo permettera' di avviare un'iniziativa di promozione di corsi ufficiali che consentiranno di definire al meglio l'effettiva area di collaborazione e che permetterà anche di far crescere sensibilmente le opportunità di sviluppo della presenza culturale italiana in Kuwait e quella dello Stato del Kuwait in Italia.

L'Ambasciatore Carlo Baldocci, a margine di una conferenza del Prof. Masi in Fiera sulla Bellezza e la lingua italiana, ha sottolineato "come l'interesse kuwaitiano per un rafforzamento della presenza culturale italiana nel Paese sia elemento in forte e costante crescita e come l'iniziativa che "La Dante" si appresta a sviluppare sia di fondamentale importanza per dare una risposta ambiziosa a questa fortissima domanda d'Italia in Kuwait".

Il Segretario Generale Masi ha inoltre sottolineato l'importanza della diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana in questa area di sviluppo dei rapporti tra Italia e Kuwait. (ANSAmed).