Italia-Macedonia Nord: a Skopje seminario su Igp

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 NOV - Si è svolto oggi presso il Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della gestione delle acque della Repubblica della Macedonia del Nord il seminario "L'introduzione dell'indicazione geografica protetta - l'esperienza italiana, best practices e casi di studio", organizzato da ITA-Agenzia in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Skopje, il Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della gestione delle acque della Repubblica della Macedonia del Nord e il Centro Educativo M6.

Si tratta del quarto di un ciclo di eventi dedicati allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura macedone, alla produzione di alimenti e alla protezione dell'ambiente promossi dall'Ambasciata insieme a ITA-Agenzia di Skopje.

In apertura dell' evento l'Ambasciatore Andrea Silvestri e il Ministro dell'Agricoltura macedone Ljupco Nikolovski hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due paesi in campo agricolo e la possibilità di svilupparla ulteriormente attraverso questa serie di incontri ed eventi, che permetteranno alle aziende, agli agricoltori e alle istituzioni macedoni di acquisire nuove conoscenze pratiche e di scambiare esperienze con alcune delle più conosciute realtà italiane in questo campo.

Obiettivo del seminario e della visita degli esperti italiani è stato quello di condividere l'esperienza italiana nel campo delle indicazioni geografiche protette. All' evento erano presenti 40 partecipanti di imprese ed istituzioni locali .

