Cuba: 7 giorni di cultura italiana fra cinema, arte e musica

(ANSA) - L'AVANA, 17 NOV - Organizzata dall'ambasciata d'Italia in coordinamento con il ministero della Cultura cubano, la 'Oficina del Historiador' della Città dell'Avana, e con il sostegno di varie aziende e istituzioni italiane e cubane, la XXIV Settimana della Cultura italiana a Cuba, si svolgerà fra il 21 e il 27 novembre prossimi.

"E' una rassegna - ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a L'Avana, Roberto Vellano - che riflette l'intensità delle relazioni culturali tra due Paesi, accomunati da un grande patrimonio culturale e creativo. Non soltanto, quindi, una opportunità preziosa di dialogo e arricchimento reciproco, ma anche uno strumento utile alla crescita e allo sviluppo sostenibile, tanto più importante in un momento economico complesso come l'attuale".

La rassegna di quest'anno è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede della Società Dante Alighieri nella capitale, e propone ben 22 iniziative che, oltre a L'Avana, raggiungeranno per la prima volta anche la città di Matanzas.

Il programma abbraccia diversi ambiti, dal cinema alle arti visive, dallo spettacolo alla letteratura, dalla ricerca storica al patrimonio archeologico. Una posizione di rilievo sarà occupata dalla musica con la presenza a Cuba di un gruppo di musicisti italiani, classici e jazz, come il flautista Tommaso Benciolini, la soprano Giulia Semenzato, e il gruppo "Le Nuvole di Pier Paolo".

Nel campo dell'arte, si presenterà la mostra congiunta di Michelangelo Pistoletto con Yoan Capote e, in chiusura della rassegna, uno spettacolo di video-mapping di Franz Cerami nel cuore dell'Avana Vecchia.

E ancora: i laboratori di architettura del Centro Re.Di, il teatro, il seminario sulla storia dell'emigrazione italiana a Cuba, e le sinergie con i progetti sostenuti dall'Organizzazione internazionale italo-latinoamericano (Iila).

Si commemoreranno gli anniversari di grandi figure del cinema, come Pier Paolo Pasolini e Monica Vitti, e si parlerà del prossimo anniversario di Italo Calvino, il grande scrittore italiano nato a Cuba nel 1923. (ANSA).