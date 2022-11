All'Onu a New York via a eventi Settimana della Cucina Italiana

(ANSA) - NEW YORK, 17 NOV - Al via anche all'Onu a New York gli eventi della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Domani al Palazzo di Vetro si terra' un l'appuntamento intitolato 'La Dieta Mediterranea - Uno stile di vita per un futuro sostenibile', articolato in una conferenza e una degustazione di prodotti tipici della dieta mediterranea. A co-organizzare l'evento la missione permanente d'Italia all'Onu e il Future Food Institute, in collaborazione con Unesco, il comune di Pollica, il Centro Studi Dieta Mediterranea 'Angelo Vassallo' e la missione permanente del Marocco, e con il sostegno del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L'evento ricade nell'anno del coordinamento italiano (attraverso il Comune di Pollica) delle Comunità Emblematiche della Dieta Mediterranea Unesco, e vuole mettere a sistema l'impegno italiano a livello multilaterale su temi quali salute globale, nutrizione e sviluppo sostenibile, con la condivisione di buone pratiche avviate a livello nazionale. I temi sul tavolo si pongono in linea di continuità con l'azione italiana all'ultimo vertice Onu sui Sistemi Alimentari a New York e al pre-vertice di Roma. Riallacciandosi al tema di Expo Milano 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", nella cornice dell'appuntamento sarà promossa la candidatura di Roma a ospitare l'Expo 2030, con il suo accento sui temi dell'innovazione nel settore agricolo e della tecnologia al servizio della biodiversità. I lavori saranno aperti dal rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ambasciatore Maurizio Massari, e moderati dalla presidente di Future Food Institute Sara Roversi. Tra gli interventi in programma, anche un video-messaggio del ministro Lollobrigida. (ANSA).