A Riad Settimana della cucina italiana è da 'Eroi del Cibo'

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - In occasione della settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l'Ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita Roberto Cantone ha ospitato dal 14 al 17 novembre quattro cene di gala dedicate all'eccellenza della cultura gastronomica italiana.

Nella cornice della Residenza italiana a Riad, il selezionato pubblico - appartenente al mondo istituzionale saudita, alla comunità imprenditoriale e internazionale nel Regno - ha potuto degustare i piatti tipici della tradizione italiana, interpretati in chiave moderna ed innovativa.

Gli eventi si sono svolti nel segno della filosofia di Slow Food, presentata agli ospiti attraverso l'esposizione dell'evocativa mostra "Gli Eroi del Cibo", co-prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Slow Food. Come sottolineato dall'Amb.

Cantone, la mostra racconta attraverso la storia di "eroi ordinari" della gastronomia l'importanza di coniugare i valori della tradizione e dell'innovazione, alla base del successo della cucina italiana nel mondo. Tali valori sono stati presentati come parte della più ampia cultura del "Made in Italy", rappresentata dalla campagna nazionale di nation-branding "BeIT", di grande impatto visivo ed emotivo.

Nel corso delle serate, l'Amb. Cantone ha lanciato un ulteriore evento connesso alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che l'Ambasciata d'Italia a Riad organizzerà il 23 novembre prossimo, in collaborazione con Slow Food e la Royal Commission for AlUla saudita, nella suggestiva location della Cultural Oasis della città di AlUla, nota per la ricchezza del proprio patrimonio archeologico. In tale occasione, lo Chef Pino Maggiore, proprietario del Ristorante Cantina Siciliana di Trapani e membro dell'Alleanza dei Cuochi di Slow Food, preparerà un menù ispirato alle sinergie tra le culture gastronomiche italiana e saudita, che darà vita a un'esperienza culinaria unica e sorprendente. (ANSA).