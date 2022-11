Usa: settimana cucina, ad ambasciata Italia mostra 'Food Heroes'

(ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - In occasione della VII Settimana della Cucina italiana nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato la mostra "Food Heroes", curata da Slow Food per la Farnesina. "Attraverso le storie dei nostri eroi del cibo, questa mostra valorizza il nostro sistema, fondato su piccoli produttori che coniugano perfettamente tradizione e innovazione" ha evidenziato l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, in occasione dell'inaugurazione, valorizzando l'importanza di "preservare la relazione con i territori, incoraggiare a consumare in modo consapevole e sostenere le produzioni locali". Organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Washington, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 25 novembre. Il percorso fotografico, ad opera di Daniele Testa, narra le storie emblematiche di personaggi virtuosi della filiera enogastronomica italiana, rappresentativi di cinque regioni italiane: l'apicultura nel Friuli-Venezia Giulia, la viticoltura della Liguria, la pastorizia nelle Marche, gli allevamenti di cozze in Puglia e i mercati rionali della Sicilia.

L'evento ha visto anche la partecipazione di Richard McCarthy, rappresentante di Slow Food USA, di cui è stato direttore esecutivo per 18 anni, e il cui lavoro si concentra sul rapporto tra aree urbane e rurali e sul ruolo dei mercati pubblici. "A dispetto delle apparenze, nel Paese dei fast food, lo slow food è proprio ciò che gli americani desiderano, soprattutto in questa fase post pandemica", ha evidenziato Richard McCarthy. La mostra s'inserisce nella cornice delle iniziative per la Settimana della Cucina italiana nel Mondo, appuntamento annuale che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le sue sedi estere dedicano all'enogastronomia italiana dal 2016. Nella stessa giornata, l'Ambasciata ha ospitato un workshop per studenti di italiano delle Università Georgetown, George Washington e del Maryland e di due licei della città dedicato alla cucina italiana e all'evoluzione della cucina italo-americana. Il numero due dell'Ambasciata d'Italia, Alessandro Gonzales, ha accolto gli studenti illustrando i temi centrali della Settimana della cucina italiana: convivialità, innovazione e sostenibilità. "La nostra cucina è un canale stimolante anche per approfondire lo studio della lingua italiana" ha evidenziato, incoraggiando gli studenti a cogliere l'occasione per "immergersi nello stile di vita italiano". L'autrice e chef di origini calabresi Amy Riolo ha illustrato la storia della cucina italiana in America. I due chef Joe Farruggio, Luigi Diotaiuti e l'imprenditore Francesco Marra hanno raccontato le loro rispettive esperienze di promozione della cucina italiana in America. (ANSA).