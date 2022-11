La cosmetica italiana a Singapore da oggi al 18 novembre

A Singapore il Padiglione Italia a Cosmoprof Asia 2022 si prepara a stupire gli appassionati di bellezza e cosmetici da oggi al 18 novembre 2022. L'ampio spazio espositivo è stato organizzato dall'ICE, col supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Cosmetica Italia. La partecipazione collettiva, che vede la presenza di 72 aziende italiane produttrici di cosmetici si caratterizza per la presenza di prodotti diversificati di alta qualità, con un approccio specifico alla ricerca e all'innovazione.

"Cosmoprof a Singapore rappresenta un'occasione importante per le quasi cento aziende italiane partecipanti" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani. "Singapore non è solo un mercato che conosce e apprezza i made in Italy più raffinato, è uno snodo strategico nel centro di una regione di 600 milioni di abitanti che guarda a questa vetrina di eccellenze con grande curiosità. I consumatori asiatici sono sempre più attenti alla ricerca che è alla base dei cosmetici e della cura personale, e le nostre aziende combinano l'innovazione scientifica con ingredienti sani e naturali.

Peraltro tra Italia e Singapore esiste un Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica che è finalmente divenuto operativo, e la nostra collaborazione comprenderà certamente anche la ricerca sulla cura della pelle." Le relazioni commerciali tra Italia e Singapore costituiscono un'ottima premessa da cui partire: l'Italia è l'11/o fornitore di Singapore tra tutti i Paesi del mondo ed è anche il terzo esportatore tra i Paesi europei. L'export italiano di cosmetici a Singapore da gennaio a giugno 2022 è stato di 33,4 milioni di euro, con un impressionante aumento del 21,2% rispetto al 2021.

Ad arricchire il supporto alle aziende partecipanti, oltre al modulo espositivo gratuito, l'iscrizione al catalogo ufficiale della fiera, la realizzazione del catalogo digitale e cartaceo ICE, contenente i profili delle aziende della collettiva, l'invito di 15 operatori provenienti da Corea del Sud, Indonesia, Malesia, Thailandia e Vietnam che visiteranno il Padiglione italiano nei primi due giorni di manifestazione.

Un' azione promozionale che mira a valorizzare il valore della cosmetica italiana, la ricerca e l'avanguardia delle PMI nazionali, in un'area di rilevanza fondamentale per lo sviluppo di proficue relazioni commerciali. (ANSA).