Italia è ospite della Fiera Internazionale del Libro del Kuwait

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Una significativa esposizione di libri, con più di 600 chili di materiale di 22 fra le principali case editrici di alcune Regioni e importanti musei italiani: questo il risultato dell'impegno dell'Italia, Paese per la prima volta ospite d'onore della 45esima edizione della Fiera Internazionale del Libro del Kuwait. Il Padiglione italiano è stato ufficialmente aperto alla presenza del Ministro dell'Informazione e della Cultura, Abdulrahman Badah Abdulrahman Al-Mutairi, e dell'Ambasciatore d'Italia, Carlo Baldocci.

Quest'ultimo ha sottolineato come lo sforzo comune di Farnesina, ICE e Associazione Italiana Editori abbia permesso di presentare in Fiera un Padiglione di livello e dimensioni così importanti in pochissimo tempo, a conferma dell'eccellenza del rapporto Italia - Kuwait e della fortissima domanda d'Italia nel Paese del Golfo. Visitando il Padiglione italiano, il Ministro si è congratulato per la qualità dell'offerta italiana, che comprende anche dieci giorni di corsi di lingua per bambini e adulti.

La Fiera del Libro del Kuwait è stata per anni considerata la più importante della regione dopo quella de Il Cairo, con l'ultima edizione pre-pandemia che ha registrato 500 mila visitatori. Gli ampi spazi in cui si tiene la manifestazione sono quelli di Mishref, dove negli ultimi due anni - a causa della chiusura delle attività aperte al pubblico imposta dalla pandemia di Covid-19 - si sono tenute le attività di vaccinazione di gran parte degli abitanti del Kuwait.

L'Ambasciatore Baldocci ha sottolineato come sia particolarmente significativo che un luogo come Mishref, dopo aver rivestito un ruolo così importante nella cura fisica delle persone, riprenda adesso con la Fiera del Libro quello centrale nel campo della cultura e dell'educazione. (ANSA).