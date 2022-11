Delhi: 'Ponte di storie' per nuovi scrittori Italia India

(ANSA) - NEW DELHI, 16 NOV - Si è tenuto ieri all'istituto Italiano di Cultura di Delhi l'incontro conclusivo del progetto letterario "Bridge of stories, Ponte di storie", ideato dal direttore dell'Istituto Andrea Baldi, che ha coinvolto due affermati scrittori, l'italiano Matteo Trevisani e l'indiana Sumana Roy nella selezione di racconti di scrittori esordienti dei rispettivi paesi.

Il progetto, che mira alla pubblicazione di un volume con i lavori selezionati, è stato lanciato due anni fa e si è sviluppato durante la pandemia attraverso una serie di incontri virtuali tra i due scrittori.

I giovani autori italiani scelti da Trevisani, Eleonora Daniel, Filippo Ferraresi e Flavio Natale si sono confrontati con gli indiani in un vivace panel, che ha spaziato dalle scelte dei temi dello story-telling, alle sfide della scrittura creativa, alla ricerca di una voce individuale. Nella discussione tra analogie e differenze, è stato sottolineato come gli italiani abbiamo espresso maggiore libertà stilistica, con la preferenza per generi onirici o di fantasia, mentre gli indiani sono stati più fedeli all'auto-fiction, o si sono ispirati alla cronaca o a problemi sociali.

Gli scrittori hanno infine dialogato col pubblico, composto prevalentemente da studenti di italiano alla Delhi University, all'Università Jamia Milia Islamia e all'Istituto Italiano di Cultura. (ANSA).