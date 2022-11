Cuba: governo, 'Italia importante partner commerciale'

(ANSA) - L'AVANA, 16 NOV - Il governo cubano considera l'Italia "un importante partner commerciale" e a questo proposito ha portato come esempio l'"ampia partecipazione" delle imprese italiane alla 38/a Fiera internazionale Fihav 2022, in corso nella capitale.

La viceministra del Commercio estero e degli Investimenti di Cuba (Mincex), Ana Teresita González, ha dichiarato alla stampa durante l'inaugurazione del grande padiglione del Paese europeo in questo evento annuale, il più importante a Cuba del settore commerciale, che l'Italia è il nono partner commerciale dell'isola nel mondo.

La cerimonia è stata presieduta dall'ambasciatore d'Italia a L'Avana, Roberto Vellano, accompagnato da autorità cubane e da responsabili delle imprese italiane espositrici.

González ha salutato la "grande rappresentanza di aziende italiane che, superando molteplici sfide, hanno deciso di accompagnare Cuba in questa edizione della fiera, con l'obiettivo di espandere affari, investimenti e scambi tra i due Paesi".

La responsabile ha sottolineato che "le cifre l'interscambio commerciale 2022 con l'Italia "mostra segni di ripresa, essendo raddoppiato rispetto ai due anni precedenti, e confermando l'interesse della comunità imprenditoriale italiana".

A Fihav 2022 partecipano più di 70 entità italiane, tra cui imprese di costruzione, alimentare, agricoltura, sanità, sistemi idraulici, turismo, trasformazione alimentare industriale, cosmetica.

Il viceministro cubano ha aggiunto che gli investimenti stranieri sono "una componente essenziale per lo sviluppo economico di Cuba che sta eliminando gli ostacoli e rendendo più flessibili i processi".

In riferimento infine a richieste di imprese italiane operanti a Cuba, la viceministra González ha confermato il rispetto degli impegni assunti dal governo riguardanti il miglioramento delle condizioni finanziarie nazionali. (ANSA).