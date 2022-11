Tunisia: via a Settimana Cucina Italiana, ricco programma

(ANSA) - TUNISI, 15 NOV - Ambasciata d'Italia a Tunisi, Istituto Italiano di Cultura e Ufficio di Tunisi dell'Agenzia ICE presentano un ricco calendario di iniziative per la VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, il cui tema portante quest'anno è: "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta".

Gli eventi in programma a Tunisi iniziano oggi con la conferenza "Cucine italiane, identità mediterranee. Uno sguardo storico." del prof. Gabriele Proglio dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sulle influenze della cucina italiana nel Nord Africa e in Medio Oriente, per proseguire con la mostra "Food Heroes", in collaborazione con Slow Food, che racconta in immagini e video alcune storie emblematiche di successo di personalità virtuose del panorama enogastronomico italiano. A seguire una degustazione di pizza. Non manca la creatività e la qualità stellata nel palinsesto di Tunisi con lo Chef stellato Domenico Iavarone che realizzerà, presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, due degustazioni e uno show cooking sul tema "tradizione e innovazione nella cucina italiana".

Chiude la settimana l'evento "La Cucina Mediterranea ponte tra la Tunisia e l'Italia: complementarietà, biologico e benefici nutrizionali per una buona tavola", con un seminario tecnico dedicato alla comparazione tra l'agricoltura e la produzione biologica in Italia e in Tunisia, un cooking show dell' Executive Chef Alessandro Fontanesi e una degustazione con prodotti biologici, presentando per la prima volta in Tunisia eccellenze alimentari biologiche di associati AssoBio.

"Roma e Tunisi sono unite da una storia millenaria, dal Mediterraneo e da tradizioni comuni che passano anche attraverso la cultura della cucina, dei sapori, dei profumi e dello stare a tavola. La protezione e la rigenerazione dei nostri territori richiedono metodi di produzione e processi sostenibili, con interventi che Italia e Tunisia già realizzano insieme nell'ambito di numerosi programmi realizzati dalla Cooperazione Italiana e il sostegno alle mense scolastiche attraverso il Programma Alimentare Mondiale. Il contributo italiano alla transizione ecologica della Tunisia continuerà anche nell'ambito del nuovo Accordo per la Cooperazione allo Sviluppo siglato tra i due paesi per il triennio 2021-2023" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio. (ANSA)