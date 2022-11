Sudan: da Ambasciata italiana pasti per bambini Khartoum

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - In una delle aree più povere di Khartoum l'Ambasciata d'Italia insieme ad Emergency, in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, ha organizzato un laboratorio di cucina con pasti dedicati per i bambini delle zone colpite dalla malnutrizione infantile. Il laboratorio fornisce pasti realizzati con ricette della tradizione culinaria italiana, semplici e completi dal punto di vista nutrizionale. (ANSA).