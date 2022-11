Settimana cucina italiana: a Panama Festival di vini del sud

(ANSA) - PANAMA CITY, 15 NOV - Con una degustazione di vini del sud Italia, condotta dal sommelier Flavio Andreatta e dal presidente del gruppo Fantini, Valentino Sciotti, si è aperta a Panama la VII edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Sostenibilità, convivialità, e innovazione, rileva un comunicato, "sono i temi portanti delle attività e degli eventi organizzati dalla ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Associazione imprenditoriale italo-panamense (Aeip), che richiamano anche la candidatura di Roma a Expo 2030".

Completano il calendario degli eventi, sino a domenica 20 novembre, i menù speciali in oltre 30 ristoranti di tutto il paese, con concorsi dedicati organizzati per i clienti sulle reti sociali, corner di prodotti italiani e sconti speciali nei supermercati Super99, master class di cucina italiana presenziali e virtuali.

All'evento di apertura l'ambasciatore a Città di Panama, Frabizio Nicoletti, ha ricordato l'importanza dell'enogastronomia italiana per la promozione all'estero del nostro paese e come la cucina sappia continuamente rigenerarsi e innovare, grazie ai cuochi, ai ristoratori e agli imprenditori italiani, per incontrare i gusti dei consumatori di tutto il mondo. (ANSA).