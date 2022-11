La cucina italiana alla conquista del Lussemburgo

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - Ha preso il via a Lussemburgo la 'Settimana della cucina italiana' organizzata dall'Ambasciata d'Italia nel Gran Ducato e dalla Camera di Commercio italo-lussemburghese, in collaborazione con l'Associazione "Cuochi Italiani in Lussemburgo" della Federazione Italiana Cuochi - Associazione Estero. Nei prossimi giorni nove ristoranti presenteranno piatti speciali scelti per la settima edizione dell'evento ispirato al tema "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta".

La tradizione della cucina umbra sarà protagonista di una cena gourmet preparata per mercoledì 15 novembre dalla delegazione lussemburghese dell'Accademia Italiana della Cucina e dall'organizzazione non-profit Slow Food Grand-Duché e ospitata dal ristorante "Divino" a Lussemburgo. Il programma della settimana di eventi culminerà nei giorni del Salone Internazionale della Gastronomia Expogast che ogni quattro anni raduna migliaia di visitatori e di professionisti provenienti dai cinque continenti. Expogast si svolgerà presso il "Luxexpo the box" dal 26 al 30 novembre e vedrà la partecipazione di 105 squadre e 2.600 cuochi e pasticceri che si sfideranno individualmente per aggiudicarsi la "Culinary world cup". La Federazione Italiana Cuochi sarà in gara il 30 novembre. Uno stand allestito dalla Camera di Commercio Italo-Lussemburghese sarà il luogo dove sabato 26 e domenica 27 novembre i visitatori potranno apprezzare i piatti della Dieta mediterranea grazie alle dimostrazioni di live cooking che coinvolgerà gli studenti della Scuola Alberghiera del Cilento. (ANSA).