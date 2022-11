Ambasciatore in Serbia Gori incontra ministra cultura Gojkovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, accompagnato dal Direttore dell'Istituto di Cultura Italiano a Belgrado, Roberto Cincotta, è stato ricevuto oggi dalla Ministra della Cultura, Maja Gojkovic. Al centro del colloquio - ha riferito l'Ambasciata - le intense relazioni culturali tra Roma e Belgrado, le iniziative promosse dal "Sistema Italia" in Serbia e le future collaborazioni tra i due Paesi.

"I progetti realizzati finora dimostrano l'eccezionale interesse del pubblico serbo per la lingua e la cultura italiana", ha detto l'Ambasciatore Gori. "Si tratta di un patrimonio straordinario su cui continueremo ad investire con una serie di progetti in molti settori: dal cinema al teatro, dall'arte alla danza, dalla letteratura alle scienze".

