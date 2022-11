A Berlino al via la VII 'Settimana Cucina italiana nel mondo'

(ANSA) - BERLINO, 15 NOV - Con un panel speciale dal titolo "Italian Agri-Innovation for Sustainability" prende avvio il folto programma di iniziative promosso dall'Ambasciata d'Italia a Berlino nel quadro della 7° edizione della "Settimana della cucina italiana nel mondo", quest'anno dedicata al tema: "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta".

L'appuntamento odierno, dedicato ai temi dell'agricoltura rigenerativa e dell'impatto delle nuove tecnologie agricole sul cambiamento climatico, è stato realizzato in collaborazione con il Future food institute, l'università di Roma Tre e Slow Food, rappresentato per l'occasione da Nina Wolff, presidente di Slow Food Deutschland. "L'agricoltura non è solo la base della cucina italiana, ma è anche un'area di importanza determinante nella lotta contro il cambiamento climatico", le innovazioni in ambito agricolo possono drasticamente ridurre le emissioni, dato che il settore agricolo è responsabile del 24% circa delle totali emissioni di gas serra. Lo ha detto l'ambasciatore Armando Varricchio nell'intervento di apertura, che ha aggiunto che al tempo stesso è indispensabile anche "ripensare il nostro approccio all'agricoltura tenendo presente gli insegnamenti del conflitto in Ucraina e dei suoi effetti sui canali di approvvigionamento mondiale" Per Nina Wolff è necessario riconoscere che "il cibo è al tempo stesso vittima e causa della crisi climatica e del collasso ecologico" del tempo attuale. Da qui la necessità di una trasformazione radicale che muova "da prodotti industriali ad alta processazione verso alimenti cresciuti sostenibilmente e a diversità biologica", obiettivo da perseguire anche attraverso catene di valore produttore-consumatore brevi e trasparenti.

La conferenza è quindi proseguita attraverso due separate sessioni, moderate dal prof. Carlo Alberto Pratesi, presidente dello European Institute for innovation and sustainability e ordinario dell'università Roma Tre. All'incontro ha contribuito anche Stefania Lettini, blogger e conduttrice di programmi sull'alimentazione per l'emittente televisiva nazionale tedesca Zdf. (ANSA).