Settimana cucina italiana, sapori del Rinascimento a Madrid

(ANSA) - MADRID, 14 NOV - Torta alle erbe, zuppa di legumi e limonia di pollo: sono sapori rinascimentali quelli scelti per aprire a Madrid la settima edizione della Settimana della cucina italiana in Spagna. Una scelta dettata dalla presenza nella capitale spagnola, in contemporanea, della mostra 'Magister Raffaello', aperta al pubblico fino al prossimo 15 gennaio presso l'Istituto Italiano di cultura (Iic) locale.

Proprio presso l'Iic è andato in scena lo 'show cooking' di inaugurazione della settimana culinaria, affidata al presidente della Federazione Italiana Cuochi in Spagna, Manfredi Bosco. Lo chef, per l'occasione, ha presentato tre piatti riconducibili al periodo del Rinascimento, caratterizzati in particolare dalla mescolanza di dolce e salato, l'uso ingente di spezie e ampio spazio per carne di pollame e verdure. "È il momento in cui si iniziò a passare da mangiare per sopravvivere a mangiare per piacere, anche se non per tutti", ha spiegato l'esperto gastronomico Alberto Luchini, che ha accompagnato Bosco.

L'evento è stato aperto da un intervento dell'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia. "Parlare di cucina italiana significa anche parlare di cucina spagnola", ha detto il diplomatico, che ha poi segnalato l'ampio programma di iniziative organizzate per la settimana della cucina italiana in diverse città spagnole e la centralità della dieta mediterranea, uno dei temi principali di questa edizione della kermesse gastronomica. Guariglia ha colto l'occasione anche per ricordare la candidatura di Roma per ospitare l'Expo del 2030. (ANSA).