Settimana cucina italiana: Messico, un Festival per la pizza

La finale, indica un comunicato, si terrà presso la Terrazza del Palacio de Hierro Polanco, a Città del Messico in presenza del pubblico.

Pizzaioli professionisti si sfideranno in diverse categorie davanti a una giuria composta da giornalisti, istituzioni e professionisti del settore per aggiudicarsi il titolo di 'Miglior pizzaiolo del Messico'.

Ciascuno dei partecipanti dovrà preparare tre pizze - classica, creativa ed estetica - che saranno valutate da una giuria composta dall'ambasciatore d'Italia in Messico Luigi De Chiara, e da Francesco Brocchi, padrino dell'evento, lo chef Pasquale Cozzolino , ideatore del libro 'The Pizza Diet', Saverio Ciampi, Campione del Mondo di Pizza napoletana, Mario Miele, chef del ristorante 'La Piccola Trattoria', Mauricio Sánchez, Chef de 'La Trattoria Palacio', e l'influencer Max St Romain "GASTRONAUTA".

Verranno premiati i primi classificati nelle categorie Pizza Classica, Pizza Creativa e Pizza Estetica, mentre il vincitore assoluto riceverà un premio e il riconoscimento come "Miglior Pizzaiolo del Messico 2022". Il ristorante dove lavora sarà premiato e riceverà il titolo di 'Best Pizza in Mexico 2022'.

"Con questo evento diamo inizio alla Settimana della Cucina italiana in Messico", ha commentato l'ambasciatore De Chiara, sottolineando che "il nostro obiettivo è quello di far conoscere la vera gastronomia italiana e diffondere consapevolezza nel sapere distinguere gli autentici prodotti enogastronomici italiani a disposizione del consumatore messicano".

Numerosi gli eventi in programma: l'inaugurazione della mostra "Gli Eroi del Cibo", promossa da Slow Food sulle storie emblematiche e di successo di personaggi della filiera enogastronomica italiana, un corso e uno show di pizza acrobatica, un corso per bambini sulla vera pizza italiana, una conferenza del famoso pizzaiolo Pasquale Cozzolino sulla dieta della pizza, un evento sul viaggio del riso attraverso continenti e culture, e una cena organizzata dall'artista Andrea D'Amore, costruita sul concetto di 'convivium' e sulla creazione di relazioni attorno alla preparazione e al consumo del cibo.

