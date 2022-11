Settimana cucina italiana, a Dakar la 'permacultura urbana'

(ANSA) - IL CAIRO, 14 NOV - Un atelier sulle pratiche agricole ecologiste dette "permacultura" declinate in chiave urbana, "un corso online di cucina 2.0 con 20 video lezioni in italiano e in francese realizzato dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo", assieme a un incontro "sull'importanza delle erbe officinali nella tradizione subsahariana", sono fra gli elementi d'interesse della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" organizzata in Senegal dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Dakar.

Fra gli eventi in programma da oggi a domenica 20 novembre c'è anche l'inaugurazione di "un orto mediterraneo, che sarà al centro di attività didattiche volte a promuovere la tradizione culinaria italiana, sinonimo di gusto e sana alimentazione".

"L'iniziativa di punta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere la grande tradizione enogastronomica, la qualità e la varietà delle filiere agroalimentari italiane" propone anche fra l'altro un "brunch dedicato alle erbe aromatiche", un "incontro sull'alimentazione tradizionale italiana" e "un workshop incentrato sull'importanza degli alimenti fermentati, con la presenza di specialisti italiani e senegalesi".

Dal titolo comune per tutte le edizioni nel mondo di "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta", la manifestazione prevede serate in ristoranti italiani fra l'altro con un "corso sulla verace pizza contemporanea" e "stand tematici e degustazioni". Il programma è online al sito dell'Iic che offre anche "un e-booksulle tradizioni culinarie regionali", segnala la nota. (ANSA).