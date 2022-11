Musica: l'orchestra di Santa Cecilia in concerto a Madrid

(ANSA) - MADRID, 14 NOV - Tappa in Spagna per l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano: la prima esibizione è andata in scena ieri sera presso l'Auditorio Nacional de Música di Madrid, stasera alle 19.30 è prevista una seconda rappresentazione nella stessa sala da concerti.

Il programma di ieri comprenseva la Sinfonia n. 8 in si minore "Incompiuta" di Schubert e la Sinfonia numero 9 in re minore di Bruckner. Per la rappresentazione di stasera è prevista la partecipazione della violinista Lisa Batiashvili, che interpreterà il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Beethoven e la Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 di Schumann.

Al termine della prima esibizione a Madrid, l'ambasciatore italiano Riccardo Guariglia si è congratulato con i musicisti e con Pappano, ricordando "il grande valore del patrimonio musicale italiano, da sempre molto amato in Spagna". Il diplomatico ha poi aggiunto che "la tournée dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia avviene a pochi giorni da quella dell'Orchestra Sinfonica di Milano e da quella della Filarmonica della Scala: si è trattato dunque di un nuovo, magnifico esempio di diplomazia culturale che ha riscosso un meritatissimo successo a Madrid e che ha contribuito in modo eloquente a sviluppare ulteriormente le già ottime relazioni italo-spagnole nel campo culturale". (ANSA).