Macedonia Nord: Italia organizza seminario su ambiente e cultura

(ANSAmed) - SKOPJE, 14 NOV - È iniziato questa mattina presso il Centro di addestramento della polizia di Idrisovo (Skopje) un seminario organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Macedonia del Nord sui temi della protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, anche attraverso il contrasto dei reati connessi.

Il seminario, aperto alla partecipazione di dirigenti e funzionari dei Ministeri macedoni dell'Interno, dell'Ambiente, dell'Agricoltura e della Cultura, nonché di rappresentanti dalla società civile, è condotto da una delegazione di alti ufficiali dei Carabinieri italiani, con esperienza in questi due specifici settori, guidata dal Generale di brigata Valerio Giardina, comandante del Comando per la tutela ambientale e la transizione ecologica.

Il programma prevede due giornate: durante la giornata odierna sono state illustrate le esperienze dell'Arma in relazione ai crimini ambientali, che, anche a seguito dell'assorbimento delle competenze dell'ex corpo forestale, hanno portato all'istituzione del predetto Comando, da cui dipendono 7000 carabinieri altamente qualificati e distribuiti su tutto il territorio. E' stato inoltre presentato - per la prima volta in un Paese europeo - il nuovo Centro Internazionale di Eccellenza per la protezione dell'ambiente e la cura del territorio, recentemente istituito a Sabaudia, vicino a Roma, anche nell'ottica di favorire la collaborazione con le polizie e le istituzioni di altri Paesi specificamente dedicati alla tutela dell'ecosistema, della biodiversità e delle foreste.

Durante la seconda giornata, è invece previsto un confronto per quanto riguarda le esperienze in materia di protezione dei beni archeologici e culturali. A tale riguardo verranno condivise le esperienze del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale inizialmente costituito nel 1969 per recuperare le opere d'arte e i reperti archeologici illecitamente sottratti e contrastare i relativi traffici internazionali, e le cui competenze si sono successivamente estese anche per garantire la tutela di musei e siti archeologici e operare in contesti internazionali di crisi.

Nell'aprire l'evento, l'Ambasciatore d'Italia Andrea Silvestri ha inquadrato l'iniziativa nel contesto del processo di modernizzazione del Paese, anche grazie al proprio percorso di integrazione europea, fortemente appoggiato dall'Italia a livello politico e attraverso numerose iniziative bilaterali.

Sforzi che includono anche il campo della polizia, dove esiste già una cooperazione a tutto tondo tra Italia e Macedonia del Nord, Paesi che condividono un patrimonio naturale e culturale assai ricco e dalla cui collaborazione possono scaturire ottimi risultati. (ANSAmed).