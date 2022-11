Lisbona, al via la Settimana della cucina italiana

(ANSA) - LISBONA, 14 NOV - Comincia oggi in Portogallo la Settimana della Cucina organizzata dall'Ambasciata d'Italia, con una programmazione che si propone di raggiungere diverse generazioni all'insegna della sostenibilità e dell'eccellenza enogastronomica dei territori italiani. La settimana inizia lunedì 14 con una prova di vini italiani destinata ai professionisti del settore, durante la quale sarà lanciato un concorso per giovani sommelier portoghesi che prevede uno stage presso la Scuola Internazionale di cucina ALMA.

Ai giovani è dedicata anche la proiezione del documentario "Wine Roads", viaggio lungo le piste ciclabili del vino in Alto Adige, che sarà proiettato presso la prestigiosa università di studi alberghieri ESHTE, situata sulla costa di Estoril. Ai suoi seguitori di Instagram, inoltre, ogni giorno l'Ambasciata proporrà una ricetta vegetariana della tradizione regionale italiana, in collaborazione con il locale comitato dell'Accademia della Cucina.

Ospite d'onore dell'evento è la chef stellata Silvia Baracchi, proprietaria e fondatrice del noto Wine Resort "Il Falconiere" di Cortona, che elaborerà su invito dell'Ambasciatore Carlo Formosa una cena di gala che vedrà la presenza presso la Residenza d'Italia di alte cariche istituzionali e membri di Governo portoghesi, oltre a una rappresentanza del mondo economico e culturale italiano e locale. Chiuderà l'articolato programma uno show cooking che venerdi' 18 richiamerà la partecipazione di giornalisti e influencer del settore gastronomico.

«Quest'anno abbiamo voluto raccontare la cucina italiana evidenziando soprattutto il dialogo con le nuove generazioni, cruciale per garantire la sostenibilità del pianeta e dell'alimentazione nel futuro di persone e territori, come ci ricorda anche l'impegno assunto dal Governo italiano nel presentare la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030» - ha annunciato l'Ambasciatore Formosa nel presentare la programmazione alla stampa portoghese. (ANSA).