Libro sul contributo italiano al paesaggio urbano degli Emirati

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi, in collaborazione con Skira Editore (Milano, 2022), ha pubblicato il libro 'The Italian Legacy in the United Arab Emirates: The Urban and Industrial Landscape'. L'opera, a cura di Lucia Pizzinato, ripercorre il contributo dell'architettura e dell'ingegneria italiana nello sviluppo del paesaggio urbano e industriale degli Emirati Arabi Uniti dal 1971 ad oggi. Il libro, frutto di un approfondito lavoro di ricerca nel territorio, è corredato da un'ampia galleria di fotografie e testi illustrativi di quarantasei progetti realizzati da aziende, imprese e studi di architettura italiani rappresentativi delle eccellenze produttive del nostro Paese negli Emirati. Dai grandi impianti energetici, alle infrastrutture e alle architetture che contraddistinguono il paesaggio in costante evoluzione e rapida trasformazione delle città di Abu Dhabi e Dubai.

Per l'ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, "il volume è una testimonianza efficace di quanto l'Italia abbia contribuito allo straordinario sviluppo industriale e architettonico degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un connubio che si basa sulla forte domanda di prodotti, design e progetti italiani presente negli Emirati fin dalla loro costituzione. La forte e convinta richiesta di made in Italy non solo sostiene il nostro export e i nostri servizi in questo dinamico mercato, ma ci rende anche orgogliosi per aver contribuito a plasmare il paesaggio architettonico di questo splendido Paese geograficamente così lontano, eppure umanamente così vicino, all'Italia".

Realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario della Fondazione degli Emirati Arabi Uniti e dello stabilimento dei rapporti diplomatici tra Italia ed EAU ed Expo 2020 Dubai, il libro mette in luce il rapporto di collaborazione costante tra i due Paesi. Lo stretto legame che unisce gli Emirati Arabi Uniti all'Italia è ricordato nella prefazione di Zaki Nusseibeh, consigliere culturale del presidente degli EAU, e nel testo di apertura dell'ambasciatore Nicola Lener (in carica dal 2019 al 2022).

Il volume 'The Italian Legacy in the United Arab Emirates: The Urban and Industrial Landscape' sarà presentato in anteprima venerdì 11 novembre in occasione della Fiera Internazionale del Libro di Sharjah, cui l'Italia partecipa come Paese ospite d'onore (2-13 novembre 2022 Expo Sharjah). La curatrice Lucia Pizzinato e il fotografo Michele Nastasi (autore di alcune foto del libro) dialogheranno in merito alle metodologie di ricerca e alla rappresentazione fotografica del paesaggio.

Skira Editore Editions d'Art Albert Skira, nota anche semplicemente come Skira, è una casa editrice fondata nel 1928 con sede in Italia. L'azienda è nota soprattutto per i suoi libri d'arte e sull'arte, con una dedizione costante alla qualità delle immagini e della confezione. (ANSA).