Australia: parte a Canberra Settimana della Cucina Italiana

(ANSA) - SYDNEY, 14 NOV - Ha preso il via oggi la settima edizione australiana della "Settimana della Cucina Italiana", l'annuale rassegna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicata alla tradizione culinaria italiana e alla promozione del Made in Italy. In programma fino al 20 novembre oltre 50 iniziative che celebrano la tradizione culinaria italiana, organizzate dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura, in partnership con ICE ed ENIT. Significativa anche partecipazione del mondo dell'associazionismo italo-australiano. "E' una settimana di festa ma anche un'occasione unica di promozione del nostro Paese e per valorizzare l'autenticità dei prodotti "Made in Italy" - tema di grande interesse nel contesto del negoziato in corso per la finalizzazione di un accordo di libero scambio tra Unione Europea ed Australia" ha dichiarato l'Ambasciatore Paolo Crudele in visita alla manifestazione.

Tema dell'edizione di quest'anno: "Convivialità, Sostenibilità e Innovazione" attraverso festival, cene, simposi, film e cooking show. Vengono inoltre approfondite il legame tra cucina e design, l'importanza delle tradizioni gastronomiche italiane e la straordinaria diversità e unicità di ciascuna regione italiana. In primo piano la collaborazione con il rinomato chef Luca Ciano, Ambasciatore del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano in Australia, che offre una masterclass con prodotti DOC e DOP. (ANSA).