Ambasciatore d'Italia incontra ministro Sicurezza di Panama

(ANSA) - PANAMA CITY, 14 NOV - L'ambasciatore d'Italia a Panama, Fabrizio Nicoletti, ha avuto una "lunga e cordiale riunione" con il ministro per la Sicurezza di Panama, Juan Manuel Pino, per discutere, segnala un comunicato, "l'ottimo stato della collaborazione bilaterale in tema di sicurezza, capacity building e operatività tra Italia e Panama".

All'incontro, si è inoltre appreso, "hanno partecipato, da parte italiana, l'esperto economico-finanziario della Guardia di finanza e l'esperto per la Sicurezza della Direzione centrale Servizi antidroga.

Da parte panamense, invece, sono intervenuti il direttore generale della Polizia nazionale, John Dornheim, il direttore generale del Servizio nazionale aeronavale (Senan), Jeremías Urieta, e il direttore generale del Servizio nazionale di Frontiera (Senafront).

Durante l'incontro, infine, "si è fatto stato delle recenti attività congiunte portate avanti negli ultimi mesi nei più diversi settori, dal contrasto alla criminalità organizzata, alla lotta al traffico di stupefacenti, e delle attività di formazione tanto dal punto di vista bilaterale quanto nel più ampio contesto della cooperazione a livello multilaterale ed europeo, a partire dalla collaborazione nell'ambito di EL PAcTO e di COPOLAD III, realizzati con l'Istituto Italo-Latinoamericano (IILA). (ANSA).