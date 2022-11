Amb. Beltrame, qualità uno dei segreti della cucina italiana

(ANSA) - VIENNA, 14 NOV - "Uno dei segreti del successo della cucina italiana nel mondo è la qualità degli ingredienti e la bellissima presentazione del tartufo bianco di Alba ne rappresenta la dimostrazione". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Vienna Stefano Beltrame all'evento di apertura della Settimana della Cucina italiana nel Mondo.

Nell'evento di Vienna, con anche un'asta di beneficienza dei tartufo bianchi di Alba e vini del Piemonte, ha raccolto 15.600 euro che saranno devoluti al progetto LehreUp dell'associazione Sinnbildungsstiftung per il reintegro dei giovani con difficoltà nel sistema scolastico. La manifestazione viennese era collegata alla XII Asta Mondiale del Tartufo coordinata in Italia dal Castello di Grinzane Cavour e con la partecipazione on line del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L'iniziativa dedicata al tartufo di Alba - organizzato in collaborazione con Enit, Regione Piemonte, i Comune di Alba e Grinzane Cavour e l'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba - è stato il primo evento viennese della Settimana della Cucina italiana nel Mondo. Il programma prevede ora una serie di manifestazioni tra cui: un Masterclass enologica Veronelliana ospitata all'Istituto Italiano di Cultura il giorno 15, un Convivio dell'Accademia della Cucina di Vienna il giorno 16 ed una degustazione di formaggi tipici italiani promossa da Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) in collaborazione con l'Agenzia Ice il giorno 17 nella cornice di Palazzo Metternich, la sede dell'ambasciata. Chiuderà una serata gourmet dedicata alla Cucina italiana con la rivista Falstaff il giorno 22 novembre. (ANSA).