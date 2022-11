A Bruxelles conferenza su soft power italiano e diplomazia

(ANSA) - BRUXELLES, 14 NOV - L'Ambasciata d'Italia a Bruxelles ha organizzato oggi, in collaborazione con il circolo imprenditoriale belga The Merode, un'iniziativa di diplomazia pubblica dedicata al soft power italiano. L'iniziativa, svoltasi sotto forma di intervista moderata da Jacopo Barigazzi di Politico di fronte a un parterre di esponenti imprenditoriali ed istituzionali, ha visto protagonista l'Ambasciatore Pasquale Terracciano, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale alla Farnesina, che ha incentrato il proprio intervento sugli strumenti del soft power di fronte alle sfide e alle opportunità internazionali, sulla comunicazione istituzionale e sulla diplomazia culturale.

"Il soft power ha un peso ancora più rilevante nel nostro mondo contemporaneo, caratterizzato da una rapida e pervasiva diffusione delle informazioni. Gli individui sono soggetti a una grande quantità di immagini e narrazioni che contribuiscono a determinare la percezione di un Paese e delle sue politiche", ha sottolineato Terracciano osservando che "la densità dei contatti interpersonali generata dalla rivoluzione digitale ha reso il potere più frammentato: parlare ai cittadini significa fare leva su tutti gli 'influencer', per creare nuove alleanze, ampie ed eterogenee".

Il nutrito interesse manifestato dai partecipanti durante la sessione Q&A della conferenza al The Merode ha permesso - spiega l'ambasciata italiana in Belgio - di valorizzare in maniera significativa presso gli interlocutori belgi la proiezione di un'Italia all'avanguardia anche nel settore della diplomazia pubblica e degli strumenti di soft power di cui il nostro Paese si avvale. (ANSA).