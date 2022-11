Settimana cucina italiana: Argentina,molti eventi a La Plata

(ANSA) - BUENOS AIRES, 11 NOV - Domenica 13 novembre si inaugura a La Plata, in Argentina, un ricco calendario di eventi in occasione della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

Il programma, promosso dal consolato generale d'Italia in collaborazione con l'Associazione Nuove Generazioni e Imprenditori dell'Emilia Romagna (ANGEER), il Comitato per gli Italiani all'Estero di La Plata e le autorità municipali, si aprirà nella giornata di domenica con una 'carovana' di ciclomotori Vespa.

Partendo da Plaza Italia, la 'carovana' attraverserà la città, capitale della Provincia di Buenos Aires, per giungere nell'area residenziale di City Bell, dove si concentra una ricca e variegata offerta enogastronomica ispirata all'eccellenza della cucina italiana.

Il calendario di eventi proseguirà il 18 novembre con una masterclass dello chef italiano Renato Bolsieri, Maestro della rinomata Scuola di Cucina "Casa Artusi" di Forlimpopoli, dedicata a giovani chef argentini. A seguire, l'evento 'L'orto di famiglia: l'inizio della buona cucina', dedicato agli alunni e famiglie della Scuola italiana di La Plata.

Nella giornata di sabato 19, lo chef Bolsieri offrirà un corso di cucina partecipativo presso l'area gastronomica Mercado BAXAR, ubicata nel pieno centro cittadino.

Il programma si concluderà il 20 novembre con un tradizionale 'apericena', alla presenza delle autorità locali, con degustazione di un'ampia varietà di piatti della tradizione gastronomica italiana, rivisitati in chiave contemporanea.

Infine, dal 14 al 20 novembre, ristoranti, caffetterie, gelaterie e altre imprese attive nel settore gastronomico proporranno, nel loro menù, una selezione speciale di piatti italiani. I locali aderenti all'iniziativa apporranno sul menù, in formato cartaceo e digitale, il logo della Settimana della Cucina. (ANSA).