Messico, al via mostra 'Italy is simply extraordinary: BeIT'

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 12 NOV - L'ambasciata d'Italia in Messico ha inaugurato —attraverso il programma Galerías Abiertas, insieme all'Assesorato alla Cultura del governo di Città del Messico— la mostra 'Italy is simply extraordinary: BeIT', nella galleria Paseo de las Culturas Amigas.

La mostra, riferisce un comunicato, è situata lungo il Paseo de la Reforma della capitale messicana, e "presenta la ricchezza e alcuni dei grandi contributi dell'Italia al mondo". Su 40 cartelloni di grande formato, si precisa, "il pubblico potrà apprezzare 27 immagini e schede informative relative alle sezioni: macchinari, automazione; moda; stile di vita; salute/benessere; disegno; industria automobilistica/nautica; cultura/intrattenimento; tecnologie; agroalimentare; infrastrutture ed energie sostenibili".

Per citare solo alcune delle eccellenze di questa penisola mediterranea si ricorda che "si tratta del secondo esportatore di vino al mondo e la nazione con il maggior numero di siti di interesse naturale e culturale dell'UNESCO".

Negli ultimi anni il rapporto del Messico con l'Italia si è intensificato e oggi il Belpaese è il suo secondo fornitore tra le nazioni dell'Unione europea (Ue).

La mostra fa parte dell'iniziativa Be IT, una campagna di Nation Branding lanciata nel 2021 dal ministero italiano degli Esteri e dall'Agenzia ITA (Italian Trade Agency) che promuove le eccellenze italiane in 25 nazioni, tra cui il Messico.

"Passione, creatività, diversità, innovazione, stile e patrimonio - conclude il comunicato - sono i pilastri su cui si basa la mostra che rimarrà istallata in uno dei viali più importanti, transitati e famosi di Città del Messico, fino al 4 dicembre". (ANSA).