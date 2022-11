Kenya: al via la Settimana della cucina italiana nel mondo

(ANSA) - NAIROBI, 12 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Kenya Roberto Natali ha presentato nella sua residenza a Nairobi il programma degli eventi nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, l'iniziativa promossa annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale volta a valorizzare e promuovere la cultura culinaria italiana e il Made in Italy.

Da domenica 13 a domenica 20 novembre 2022, diverse iniziative ed attività saranno organizzate a Nairobi, Malindi, Watamu e Mombasa, seguendo il tema di quest'anno che è "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta".

Nella conferenza stampa di apertura, alla presenza della Vicepresidente della Camera dei Deputati del Kenya, Gladys Boss Shollei, il diplomatico ha presentato gli eventi e incontri che compongono la fitta settimana di appuntamenti. Le giornate comprendono un concorso culinario per votare il miglior Tiramisù di Nairobi, che coinvolge 8 tra i più rinomati ristoranti della capitale. Oltre ad una giuria di qualità, tutti potranno giudicare il miglior Tiramisù tramite una app.

Si segnalano anche un simposio organizzato con l'istituto keniano per la nutrizione e la dieta e l' Università Scienze Gastronomiche di Pollenzo, mostre fotografiche, tra cui quella singolare "in movimento" sui Tuk Tuk, i caratteristici taxi a tre ruote delle località turistiche di Malindi e Watamu e i "Pizza master class" per bambini, a Nairobi e Mombasa.

Ospite d'onore della settimana keniota è lo Chef Giuseppe Geraci, del prestigioso ristorante ''Modì'' di Torregrotta (Messina) che a sua volta terrà una "master class" per chef keniani dei più prestigiosi hotel e ristoranti della capitale, oltre a quelli della State House. Inoltre lo Chef Geraci illustrerà le ricette italiane e i principi della dieta mediterranea agli studenti dell'istituto governativo per la formazione alberghiera del Kenya. (ANSA).