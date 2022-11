Italia-Macedonia Nord: a Skopje simposio studi bizantini

(ANSA) - SKOPJE, 12 NOV - E' stata inaugurata ieri presso il Museo della Lotta Macedone di Skopje la X edizione del Simposio Scientifico Internazionale "Giornate di Giustiniano I", fondato dal prof.Mitko Panov dell'Istituto di Storia Nazionale dell'Università Cirillo e Metodio e dal prof.Giuseppe Maino dell'Università degli Studi di Bologna. Dedicato a vari aspetti degli studi bizantini e medievali dell'epoca del grande Imperatore Giustiniano I che ogni anno gravitano intorno ad un tema specifico, nel corso degli anni il simposio è diventato un appuntamento scientifico consolidato, vero e proprio punto di riferimento per gli studi bizantini non solo dei paesi balcanici ma per tutto il mondo. Il tema principale scelto per le giornate di studio di quest'anno è il Patrimonio.

"Grazie all'eredità di Giustiniano I, abbiamo collegato l'Istituto Nazionale di Storia dell'Università di San Cirillo e Metodio con l'Università degli Studi di Bologna e la Repubblica di Macedonia del Nord con l'Italia, costruendo un'importante rete scientifica e accademica di professori e ricercatori di tutto il mondo", ha detto il prof. Panov. Inoltre, ha aggiunto, "nonostante le sfide della pandemia globale, delle guerre, degli abusi della storia e del patrimonio, i ponti culturali scientifici di cooperazione sono stati costruiti con successo, grazie proprio a questo simposio".

Nel suo discorso di apertura l'Ambasciatore d'Italia Andrea Silvestri ha sottolineato l'importanza di questo patrimonio culturale, storico, giuridico e spirituale, in quanto componente fondante del patrimonio europeo comune e come eredità utile anche per affrontare le sfide del nostro tempo. L'Ambasciatore ha altresì sottolineato l'importanza del simposio, giunto alla sua decima edizione, in quanto strumento utile ad avvicinare le comunità accademiche di Italia e Macedonia del Nord.

Nei dieci anni passati, il Simposio ha visto la partecipazione di oltre 500 studiosi provenienti da più di 30 paesi del mondo ed è tradizionalmente sostenuto dall'Ambasciata d'Italia a Skopje, dal Ministero della Cultura e dalla Chiesa Ortodossa macedone, che ha partecipato all'inaugurazione con il suo Capo, l'Arcivescovo Stefan. (ANSA).