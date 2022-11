Tajani, giornalismo investigativo presidio di libertà

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Il ruolo essenziale del giornalismo investigativo e giudiziario, quale presidio democratico e di garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, è stato ricordato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani con un messaggio letto dal direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale alla Farnesina, ambasciatore Pasquale Q.

Terracciano, in occasione del VI premio Europeo di Giornalismo Giudiziario e Investigativo "Evolution 2022" in corso a Napoli.

"Questa sesta edizione del premio - ha ricordato Tajani - realizzata dall'associazione Sirio in collaborazione con Eurojust, vuole in particolare rendere omaggio ai giornalisti uccisi e feriti nel teatro di guerra ucraino. Dedico a tutti loro un pensiero e un ringraziamento speciale per il loro sacrificio e per il servizio reso in difesa di pace e giustizia, valori su cui si fondano il fermo sostegno e la solidarietà dell'Italia all'Ucraina e al suo popolo".

"Le mie esperienze precedenti - ha sottolineato Tajani nel suo messaggio - mi hanno consentito di misurarmi sia nell'attività giornalistica sia nel servizio delle istituzioni europee: due realtà che, pur da prospettive diverse, lavorano sul fronte comune del rafforzamento dei valori democratici, di cui la difesa del diritto all'informazione costituisce un elemento essenziale. Per questo voglio rendere omaggio alla memoria di tutti i giornalisti caduti nello svolgimento e in difesa del loro lavoro. Approfitto per ricordare anche in questa occasione Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia, due giornalisti tragicamente uccisi per aver scoperto delle verità molto scomode. Sono orgoglioso di aver fatto intitolare la sala stampa del Parlamento europeo a Daphne Caruana Galizia".

"Mi auguro - ha concluso il responsabile della Farnesina - che venga fatta piena chiarezza su questi crimini inaccettabili". (ANSA).