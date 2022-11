Settimana della cucina italiana, al via iniziative in Spagna

(ANSA) - MADRID, 11 NOV - Sono in programma da lunedì 14 novembre diverse iniziative organizzate in Spagna nell'ambito della Settimana della cucina italiana: eventi che si terranno in diverse città iberiche, tra cui Barcellona, Cordoba, Madrid, Oviedo, Salamanca, Siviglia e Valencia, con la partecipazione di diversi attori del settore, pubbici e privati.

Il tema scelto per questa edizione è: "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta" Per l'occasione, l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha segnalato come quest'anno si sia cercato di "allargare lo spettro delle collaborazioni e potere così declinare i vari temi prioritari di questa rassegna: tutela della salute, del pianeta, innovazione". Un percorso che in Spagna si snoda attraverso varie iniziative sulla dieta mediterranea, tra cui un convegno promosso dall'Ambasciata giovedì 17 novembre presso l'Istituto italiano di cultura di Madrid, con la collaborazione di vari professori universitari.

Previsto in apertura un video-messaggio del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

"In questo percorso dedicato al settore agroalimentare, non poteva certo mancare un approfondimento sul tema dell'etichettatura fronte-pacco e sulle conseguenze negative, sotto molteplici profili, del sistema cromatico nutriscore", ha aggiunto Guariglia.

Il programma completo della settimana culinaria italiana in Spagna si può consultare sul sito web dell'ambasciata. (ANSA).