Settimana cucina italiana, in Kosovo le ricette del dialogo

(ANSAmed) - PRISTINA, 11 NOV - Cibo è passione, tradizione, innovazione, ma è anche - e soprattutto - cultura. E per questo può diventare un potente strumento di dialogo. A crederci è l'Ambasciata d'Italia in Kosovo che per la "Settimana della cucina italiana nel Mondo" (14-20 novembre) ha presentato un calendario di eventi incentrato sui giovani, la formazione e il dialogo interculturale, in un momento particolarmente teso del negoziato tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione delle loro relazioni.

Ad aprire e chiudere la rassegna, simbolicamente, ci sono gli studenti. Si parte con una serata in Ambasciata (lunedì 14 novembre) dedicata agli allievi di italiano di diverse etnie, universitari e non, che si ritrovano per un cineforum e per degustare le tipiche lasagne emiliane, preparate direttamente dal personale della Rappresentanza. Si chiude (sabato 19 novembre) con un laboratorio di cucina italiana alla scuola dell'infanzia "Botanika" di Pristina, dove genitori e bambini - anche in questo caso di diverse etnie - prepareranno dei tortelli di zucca e spinaci nella mensa recentemente rinnovata dall'Ong "Volontari nel Mondo RTM" nell'ambito di un progetto finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. In mezzo, i tradizionali eventi convivali (show cooking, cene d'autore, degustazioni di vini ed olio extravergine biologico) i cui protagonisti arrivano dal Polo Tecnico del Mediterraneo "Aldo Moro" di Santa Cesarea Terme (Lecce), centro formativo di eccellenza nel settore enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera, e dall'Associazione italiana sommelier (AIS), che si prefigge lo scopo di promuovere e divulgare la cultura del vino.

«Tema della rassegna di quest'anno è "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta", ha detto l'Ambasciatore d'Italia in Kosovo Antonello De Riu.

"Niente di meglio, dunque, per ricordare come la cucina sia un formidabile strumento di conoscenza reciproca, in un momento storico caratterizzato da forti tensioni, ma anche un volano di sviluppo economico per un Paese giovane e aperto all'innovazione come il Kosovo, dove le potenzialità per il comparto agroindustriale e della ristorazione in chiave di attrazione turistica sono tantissime. A questo sviluppo, come Italia, vogliamo contribuire attivamente: con i nostri operatori, i nostri prodotti e soprattutto la nostra expertise".

Nel calendario degli eventi della "Settimana della cucina italiana" in Kosovo figurano due "cene d'autore" (presso due dei più prestigiosi hotel a livello nazionale, lo "Swiss Diamond" di Pristina e il "Dukagjini" di Peja) preparate da sei chef, studenti e docenti della Scuola di Santa Cesarea Terme guidati dal Direttore Paolo Aprile, che presenteranno dei menu ispirati alla tradizione gastronomica pugliese. Gli stessi cuochi collaboreranno con la celebre "food blogger" e conduttrice tv kosovara Linda Haxhibrahimi e, insieme, realizzeranno uno show cooking presso il centro commerciale Albi Mall di Pristina, con una diversificata selezione di paste preparate al momento, anche in questo caso della tradizione pugliese. Infine, una esclusiva serata (ancora allo "Swiss Diamond") organizzata da ICE e AIS e dedicata alla degustazione di vini e olio d'oliva italiani e al loro abbinamento con un menù sempre italiano.

Durante tutta la "Settimana" alcuni selezionati ristoranti di Pristina e dintorni offriranno degli speciali menu di cucina italiana al prezzo calmierato di 10 euro. Trattasi di "Bagolina", "Pizzeria Bruni", "Delish", "Extra Fish Pejton", "Jana Napoletana", "Mimoza" (Graçanica), "Perla", "Pinocchio", "Ponte Vecchio", "Soma". (ANSAmed).