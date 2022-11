Settimana cucina italiana: Ecuador, record import vino

(ANSA) - QUITO, 11 NOV - Tutto pronto in Ecuador per la celebrazione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (14-20 novembre 2022), dopo una conferenza stampa realizzata a Quito a cui hanno partecipato l'ambasciatrice italiana in Ecuador, Caterina Bertolini, l'addetto commerciale Elio Gueli, il direttore generale della Camera binazionale Italo-Ecuadoriana, Victor Manuel Jurado, e lo chef italiano ospite, Stefano Barbato.

Come ogni anno, riferisce un comunicato, l'evento è stato promosso dal ministero degli Esteri italiano in collaborazione con numerose istituzioni ed enti pubblici e privati ;;italiani, "con l'obiettivo di diffondere i valori della cultura enogastronomica italiana, una delle più riconosciute ed apprezzate in ogni angolo del mondo".

La particolarità di questa edizione in Ecuador è che ha coinciso con la pubblicazione di statistiche ufficiali del governo di Quito secondo cui nel periodo gennaio-agosto 2022, l'Italia è diventata un importante fornitore nel settore dei vini, conquistando una quota del 18% del mercato nazionale.

A rendere più attraente l'iniziativa, l'ambasciata ha lanciato una proposta al settore della ristorazione ecuadoriana di unirsi alla Settimana con la preparazione di 'Menù degustazione' a cui hanno aderito 21 ristoranti di otto città del Paese latinoamericano.

Le proposte culinarie che verranno presentate in ogni ristorante fino al 27 novembre, si sottolinea, "sono state seguite e consigliate dal famoso chef italiano Stefano Barbato".

Contemporaneamente, si terrà il 16 novembre la II edizione del Festival del vino italiano. Attraverso questo evento, si cerca di promuovere i vini italiani nel Paese, che già godono di una prestigiosa reputazione nel mondo. (ANSA).