Jakarta, Settimana della Cucina Italiana tra gare e degustazioni

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - In occasione della VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizzano una serie di eventi legati alla promozione della cucina italiana con un focus sulla cucina romana.

Per questa edizione, parteciperanno Max Mariola, chef romano e food blogger, e la Nazionale Acrobati Pizzaioli che si esibirà nel centro commerciale Gandaria City a Jakarta con Danilo Pagano e Alessandro Coluccino. Numerose aziende italiane contribuiranno agli eventi mettendo a disposizione prodotti enogastromomici di qualità.

Le attività durante questa Settimana spazieranno da cooking class a pizza show con gare di cucina, showcase e degustazione di prodotti italiani, un webinar su convivialità, sostenibilità e innovazione. (ANSA).