Italia interviene alla Conferenza Associazione Caraibi a L'Avana

(ANSA) - PANAMA CITY, 11 NOV - L'Italia ha preso parte alla VI Conferenza annuale sulla cooperazione dell'Associazione degli Stati dei Caraibi (Acs), in svolgimento a L'Avana, Cuba, ieri e oggi.

La Conferenza, sottolinea un comunicato dell'ambasciata italiana a Panama. "è un importante appuntamento per i 25 Stati membri della regione caraibica allargata e l'edizione di quest'anno, dal titolo 'Building Bridges of Transformation and Innovation towards a future of Sustainable Progress', mira a individuare soluzioni condivise, con Paesi osservatori e le principali Agenzie internazionali, a sfide quali il cambiamento climatico, l'approvvigionamento energetico, l'economia circolare, il turismo sostenibile".

L'ambasciatore Fabrizio Nicoletti, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Acs, è intervenuto nella prima giornata di lavori con una presentazione del ruolo dell'Italia nell'ambito di Copernicus, il programma di osservazione della terra dell'Unione europea (Ue).

Esso, si ricorda, "può offrire un concreto contributo, italiano ed europeo, alla lotta al cambiamento climatico e alla prevenzione dei disastri naturali".

All'evento è intervenuto oggi anche l'inviato speciale per i Caraibi del ministero degli Esteri, Gianni Piccato, che ha esposto le grandi direttrici delle relazioni politiche ed economiche e le future opportunità di collaborazione dell'Italia con la regione caraibica.

Soprattutto, ha detto, identificando progetti di comune interesse nel quadro dei programmi prioritari contenuti nel Piano di Azione 2022-2028 recentemente approvato dal Consiglio dei ministri Acs.

Infine, la promozione della candidatura di Roma a Expo 2030 è stata occasione di incontri con numerose delegazioni partecipanti, molto interessate ai temi di innovazione e inclusione che caratterizzano il tema prescelto dal Comitato organizzatore. (ANSA).