Ambasciata d'Italia in Portogallo, chiuso webinar su startup

(ANSA) - LISBONA, 11 NOV - Trecento imprese italiane e portoghesi hanno partecipato al webinar "Imprenditoria e innovazione: incontro tra gli ecosistemi di startup italiane e portoghesi", organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona, che ha approfondito alcune delle principali tematiche affrontate dal Web Summit - evento globale del settore tech appena conclusosi a Lisbona - declinandole nell'ottica di favorire il dialogo tra i due Paesi, che presentano un grande potenziale per la creazione di sinergie in diversi settori.

Come ha ricordato l'Ambasciatore Carlo Formosa nel suo intervento di apertura, la pandemia e la transizione digitale hanno accelerato l'evoluzione dei mercati e dei modelli di business, favorendo la nascita, lo sviluppo e la crescita delle ormai quasi 15.000 startup italiane, che guardano al sistema portoghese con crescente interesse, offrendo un'occasione per esplorare nuove aree di collaborazione bilaterale.

Con l'obiettivo di stimolare ulteriormente il dialogo fra i sistemi economici portoghese e italiano, l'evento ha quindi consentito, da un lato, di presentare la dinamica realtà portoghese del mondo dell'innovazione e delle startup agli imprenditori italiani, dall'altro, di illustrare i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo delle startup italiane agli operatori locali.

Gli interventi dei rappresentanti dell'Agenzia per la Competitività e l'Innovazione - IAPMEI e dell'organizzazione Startup Portugal hanno offerto una panoramica dei fattori di successo e delle misure a supporto delle startup in Portogallo, mentre le testimonianze dell'ICE Agenzia, di Promos Italia e della startup innovativa Fagoterapia LAB hanno delineato i punti di forza dell'ecosistema italiano e i trend del futuro, stimolando la discussione sulle sfide del futuro e lo sviluppo di possibili soluzioni condivise. La registrazione dell'evento è disponibile al seguente link: https://youtu.be/OIPIbfB7gF8 (ANSA).