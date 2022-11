All'ambasciata d'Italia Usa celebrazioni per i 50 anni dell'Avsi

(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - L'Ambasciata d'Italia ha ospitato ieri le celebrazioni negli Stati Uniti per il 50mo anniversario dell'AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), con il titolo "1972-2022. A promise we renew".

"La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e' un pilastro della politica estera italiana" ha evidenziato l'Ambasciatrice d'Italia, Mariangela Zappia, richiamando l''intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani al convegno celebrativo dell'AVSI svoltosi il 26 ottobre a Roma.

L'Ambasciatrice ha valorizzato la collaborazione di lunga data dell'ASVI con il governo Usa, che considera l'associazione un valido partner nella risposta a crisi di rifugiati in varie aree di Sud America, Africa e Medio Oriente.

Nel valorizzare il contributo dell'AVSI nel tenere alta l'attenzione sugli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'Ambasciatrice ha valorizzato l'impegno dell'Italia per il loro raggiungimento, testimoniato da ultimo dalla partecipazione attiva del Presidente del Consiglio alla COP27 di Sharm el-Sheikh e dalla candidatura di Roma ad ospitare l'Expo Universale 2030, imperniata sui temi dello sviluppo sostenibile.

Ha evidenziato inoltre l'attenzione dell'Italia per l'empowerment femminile e il contrasto alla violenza sulle donne e la nostra piena adesione all'agenda ONU su donne, pace e sicurezza. (ANSA).