Tunisia: Ambasciatore Saggio presenta credenziali a Saied

(ANSA) - TUNISI, 10 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha presentato oggi le lettere credenziali al presidente tunisino Kais Saied.

Lo fa sapere l'ambasciata d'Italia in Tunisia su Facebook, sottolineando che durante l'incontro è stata "ribadita la comune volontà di continuare a lavorare insieme per rafforzare i profondi legami di amicizia tra i nostri due Paesi". (ANSA).