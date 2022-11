Tecnologie biomediche Italia protagoniste evento Gerusalemme

(ANSA) - TEL AVIV, 10 NOV - Si chiude oggi la prima edizione di 'MIXIII Health Tech.IlIL, manifestazione che a Gerusalemme ha riunito imprese, professionisti, responsabili di università, centri di ricerca e investitori da tutto il mondo specializzati dei settori Scienze della Vita, Med-Tech, Digital health, E-health, Neuro scienze, Oftalmico, Biomedicale, Biotecnologie, Apparecchi medicali, con una forte attenzione all'innovazione ed alla ricerca. Lo ha fatto sapere l'Ambasciata italiana in Israele segnalando che tra gli espositori, l'unica partecipazione ufficiale a livello internazionale è stata quella dell'Italia, organizzata dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La delegazione italiana (il Polo Tecnologico dell'Alto Adriatico e 5 imprese, in particolare PQE Pharma Quality Europe Srl, Pharma & Biotech Advisors Srl, Studio Torta, Pharmaprime Srl e Light Science Srl) ha avuto un incontro con l'ambasciatore, Sergio Barbanti, per "un approfondimento delle opportunità di collaborazione Italia-Israele nello sviluppo delle tecnologie biomedicali, anche alla luce dell'Accordo bilaterale di Cooperazione nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico del 2002". Sulla base di quest'ultimo - ha aggiunto l'ambasciata - sono state sviluppate nel corso degli anni una "serie di programmi e iniziative per promuovere la cooperazione tra le comunità accademiche, scientifiche e industriali, in particolare nei settori dell'alta tecnologia".

"La partecipazione italiana all'evento - ha detto Barbanti - segnala il grande potenziale di collaborazione tra una realtà come l'Italia, uno dei centri più competitivi e dinamici d'Europa nel settore delle scienze della vita, e Israele, all'avanguardia per l'innovazione e la ricerca nei settori ad alta tecnologia; una collaborazione diventata ancor più importante alla luce dell'esperienza della pandemia". (ANSA).