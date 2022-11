Singapore, al via il 13/11 la Settimana della Cucina Italiana

(ANSA) - SINGAPORE, 10 NOV - Al via il 13 novembre la settima edizione della Settimana della Cucina Italiana a Singapore.

L'iniziativa mira a far conoscere gli autentici sapori italiani e la ricchissima tradizione culinaria del nostro Paese. Come le precedenti edizioni, promuoverà non solo le eccellenze della cucina italiana, ma anche lo scambio culturale tra l'Italia e Singapore, grazie anche alle numerose collaborazioni con partner singaporeani, si legge in una nota. Con un variegato elenco di iniziative, la Settimana della Cucina Italiana saprà accontentare i gusti di tutti. Quest'anno molta attenzione sarà data alla promozione del vino italiano, al fine di consolidare e aumentare ulteriormente la nostra presenza a Singapore, visto che anche nel 2022 l'Italia conferma la sua seconda posizione di esportatore di vino per la Città-Stato tra i Paesi dell'Ue. A partire da Borsa Vini, l'evento b2b on-day organizzato da Italian Trade Agency dove oltre 300 partner commerciali, importatori, distributori, ristoranti, sommelier e giornalisti con sede a Singapore saranno invitati a scoprire 30 top wine producer italiani di 10 diverse regioni e proseguendo con altri eventi di rilievo come le cene nei Club selezionati della città in abbinamento ai vini italiani, le masterclass organizzate da esperti locali alla scoperta delle uve autoctone italiane.

"Alcuni degli eventi di quest'anno si concentreranno su specifiche Regioni italiane", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Vattani. "Saremo lieti di accogliere a Singapore il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che parteciperà alla XXIII Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba. Durante questa celebrazione del gusto e della storia culinaria italiana avrà luogo anche una presentazione speciale dei vini della Regione Abruzzo".

Le altre iniziative saranno presentate dall'Ambasciata d'Italia a Singapore, in collaborazione con Italian Trade Agency (ITA), la Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS), l'Italian Cultural Center Singapore (APICS), l'Italian Women Association (IWG), Accademia Italiana della Cucina (AIC), COMITES, Singapore Italian Association e molti altri partner.

In particolare, per questa edizione, l'Ambasciata d'Italia a Singapore porrà particolare enfasi sull'importanza di un'alimentazione sana fin dalla tenera età per prevenire le malattie causate dal sovrappeso. Per questo ha organizzato il seminario 'L'alimentazione dell'infanzia: verso uno stile di vita sano', che si terrà il 21 novembre presso la National University of Singapore. Ecco l'elenco dei principali eventi.

* 13-16 Novembre - Wine Dinner presso club prestigiosi: Presentato da ITA, prevede l'organizzazione di cene a base di piatti della cucina italiana accostati a vini italiani, con la partecipazione di uno chef e di un sommelier. Le cene sono distribuite su quattro serate e si terranno presso il British Club, il Singapore Cricket Club, la Japanese Association di Singapore e il Tower Club.

* 14 Novembre - Premiazione ospitalità italiana: La Camera di Commercio Italiana a Singapore, in collaborazione con Campari e in coordinamento con ISNART, premierà alcuni ristoranti italiani con il marchio Ospitalità Italiana.

* 16 Novembre - A cena con i Malavoglia: In occasione del centenario della morte di Giovanni Verga, è prevista una rilettura della seconda metà dell'800 e dell'intera opera verghiana attraverso la cucina dei suoi protagonisti e di ritratti d'autore dell'epoca. Una cucina semplice, quasi archetipica, in cui il principale condimento è la fame, in contrapposizione all'opulenza barocca delle corti palermitane, che ha per riferimento il Gattopardo.

* 17 Novembre - Italian Espresso between tradition and sustainability: L'incontro, organizzato con la partnership di Comites e LaMarzocco, avrà ad oggetto l'innovazione nel caffè sostenibile e l'approvvigionamento etico e sostenibile. Oggetto della discussione sarà come a Singapore alcuni operatori locali, nell'alveo della tradizione dell'espresso e usando tecnologie italiane, stanno trasformando il settore con prodotti e formati innovativi.

* 21 Novembre - Childhood nutrition, towards a healthy lifestyle: Organizzato dall'Ambasciata italiana a Singapore, in collaborazione con la National University of Singapore, si tratta di un seminario sulla necessità di una sana alimentazione fin dai primi anni di vita per evitare, nell'età adulta, malattie croniche non trasmissibili legate al peso eccessivo come diabete di tipo 2, sindrome metabolica e malattie cardiovascolari. Verranno presentati dati disponibili sull'obesità infantile a Singapore e in Italia e le politiche intraprese per contrastare questo fenomeno in crescita. Per l'Italia è stato invitato il Prof. Mohamad Maghnie, attualmente responsabile della Clinica Pediatrica, Servizio Clinico in Endocrinologia Pediatrica, Diabete e Metabolismo presso l'istituto Giannina Gaslini di Genova.

* 24 Novembre - ICCS Gala Dinner: La Camera di Commercio Italiana a Singapore, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze agroalimentari Made in Italy, organizzerà l'annuale ICCS Gala Dinner. Il Tema scelto per l'anno 2022 è 'From Heritage to Innovation' e celebrerà i 75 anni di Ferrari e i 150 anni di Pirelli. Durante l'evento, ampio spazio sarà dato ai prodotti Made in Italy, la cena sarà curata direttamente da uno chef italiano e il menù è stato scelto in collaborazione con l'Accademia della Cucina italiana.

* 24 Novembre - Borsa Vini: ICE ha organizzato un evento b2b per la promozione del vino italiano a Singapore. 30 aziende italiane esporranno vini a Chijmes, una sala di convento storico della città-Stato e avranno la possibilità di incontrare importatori/distributori e ristoranti di Singapore per sviluppare possibili collaborazioni commerciali. Si attendono nove delegati da Tailandia, Vietnam e Malesia.

* 25 Novembre - Christmas Party: Italian Women Group IWG organizza una cena in residenza nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne in un momento di convivialità.

L'evento è organizzato in partnership con Jupiter 57, Barilla e Ferrero. (ANSA).