Presentata in Venezuela la Settimana della cucina italiana

(ANSA) - CARACAS, 10 NOV - Si è tenuto oggi il lancio della VII edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo (Scim) in Venezuela, che avrà luogo dal 14 al 21 novembre e avrà come tema la 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta'.

La Scim è organizzata dall'ambasciata d'Italia in Venezuela in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, la Camera di commercio italiano-venezuelana (Cavenit) e l'Associazione Italiana Ambasciatori del gusto, con la partecipazione degli attori del Sistema Italia nel Paese.

Essa prevede un programma ricco di iniziative che si svolgeranno in diverse parti del territorio nazionale e che vedranno protagonisti il gruppo Veneziano Gourmet, diretto da Matilde Veneziano e Maurilio Magaldi, insieme allo Chef internazionale Roberto Costagliola, rappresentante dell'Associazione italiana Ambasciatori del Gusto e docente all'Universidad de la Pizza.

Il calendario include masterclass e dimostrazioni culinarie, un corso online dedicato a storia e ricette della cucina italiana, e sarà dedicato a valorizzare le tradizioni tipiche di varie regioni: da Sicilia a Emilia Romagna; da Puglia a Campania, da Lazio a Toscana. Un posto speciale occuperà la 'Pizza Contemporanea', con un evento ad hoc che avrà luogo domenica 20 novembre.

Nel corso della Scim saranno trattati: l'importanza che l'Italia attribuisce alle indicazioni geografiche (Ig), la Dieta mediterranea come modello di sostenibilità alimentare, il rapporto equilibrato tra uomo e natura, le caratteristiche organolettiche dei prodotti italiani e il problema degli 'italian sounding', prodotti che sembrano italiani ma non sono propri del Made in Italy.

La Scim 2022 sarà anche connessa con la candidatura di Roma all'Expo 2030, dedicata al concept 'Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', con l'obiettivo di introdurre nuove idee, strategie e soluzioni per affrontare insieme le sfide del presente (sostenibilità degli agglomerati urbani e inclusione delle comunità), immaginando nuovi modelli per abitare e vivere le città.

Tutte le attività svolte nell'ambito della VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo possono essere seguite sui social network con l'hashtag #ItalianTaste e sul sito www.semanadelacocinaitaliana.com.ve nonché consultabili sui portali dell'Ambasciata d'Italia www.ambcaracas.esteri.it), Cavenit (www.cavenit.com) e dell'Istituto italiano di cultura (www.iiccaracas.esteri.it). (ANSA).