L'Orchestra Sinfonica di Milano chiude tournée in Spagna

(ANSA) - MADRID, 10 NOV - Alicante sarà domani alle 20 scenario dell'ultima tappa di una tournée dell'Orchestra sinfonica di Milano in Spagna, iniziata martedì a Barcellona e proseguita ieri sera a Madrid. In programma all'Auditorio de la Diputacíón (Adda) ci sarà il Requiem di Giuseppe Verdi, per solisti, coro e orchestra.

La trasferta, a cui partecipano oltre 220 artisti, è sostenuta dall'ambasciata italiana a Madrid e dal consolato di Barcellona, insieme ai rispettivi Istituti Italiani di Cultura. Il cast è composto, tra gli altri, dal soprano Carmela Remigio, il mezzosoprano Anna Bonitatibus, il tenore Valentino Buzza e il basso Fabrizio Beggi. Dirige il maestro Claus Peter Flor, mentre il maestro del Coro è Massimo Fiocchi Malaspina.

In occasione della tappa madrilena, andata in scena ieri all'Auditorio Nacional de Música, l'ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia si è congratulato con i musicisti e la presidente della Fondazione "Orchestra Sinfonica di Milano", Ambra Redaelli. Il diplomatico ha anche ricordato "l'importanza della diplomazia culturale italiana, tanto più oggi, nell'anniversario dei cent'anni dalla sua istituzione, quale strumento efficace e qualificante della politica estera, capace di creare ponti di dialogo e di rafforzare la comprensione reciproca, anche nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Spagna".

L'ultima tournée in Spagna della Sinfonica di Milano risaliva al 2004. (ANSA).