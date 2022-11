La Settimana della Cucina Italiana scalda il Giappone

(ANSA) - TOKYO, 10 NOV - L'Ambasciata d'Italia a Tokyo, in collaborazione con gli enti e le istituzioni del Sistema Italia in Giappone, ha presentato il calendario di appuntamenti per la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana, previsti nell'ambito della Rassegna mondiale annualmente curata dalla Farnesina. Saranno circa 40 gli eventi che si svolgeranno tra il 14 e il 20 novembre 2022 fra Tokyo e Osaka, nonché su piattaforme online e social media, unite nel tema della "Convivialità, sostenibilità ed innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta".

"Tutte le manifestazioni e attività mirano a valorizzare i prodotti tipici del nostro Paese, a livello regionale e nazionale, dando risalto all'autentica cucina italiana come modello di dieta equilibrata, per il benessere personale, sociale ed ambientale", ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, che ospiterà nella Residenza italiana a Tokyo alcune delle principali manifestazioni, dedicate a produzioni Made in Italy DOCG, e nel corso delle quali saranno presentati menù preparati dallo Chef stellato Domingo Schingaro del ristorante "Due Camini" di Borgo Egnazia - che sottolineano "l'attenzione che in Italia prestiamo alla qualità della compagnia a tavola, agli ingredienti genuini e al rispetto per la natura nella loro produzione. "Le numerose iniziative sono realizzate dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo, dal Consolato Generale a Osaka, dai rispettivi Istituti Italiani di Cultura, dall'ICE Tokyo, dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) e dall'ENIT, in collaborazione con aziende leader del Made in Italy e con partner operanti nel settore agro-alimentare e vitivinicolo sul mercato nipponico.

Tra i numerosi eventi: la masterclass tenuta presso la prestigiosa Hattori Nutrition School da Schingaro; le degustazioni di "Antipasti da Nord a Sud" e "Un Viaggio nella Cucina Italiana all'estero" con presentazione a Osaka dei piatti sia in versione internazionale che originale, mettendo le due realtà a confronto; un itinerario nella varietà eno-gastronomica della penisola attraverso menù regionali proposti da 30 ristoranti di cucina italiana selezionati da ICE-Tokyo; la XIV edizione della JET CUP, che premia il migliore sommelier di vini italiani ospitata dall' Istituto Italiano di Cultura a Tokyo; la Discovery Gallery - Birra Italiana, e il seminario sull'olio EVO proposti da ICCJ; e ancora, mostre, cene di gala e molto altro, sia dal vivo che in digitale, come le video-lezioni di influencer e la campagna online di 15 filmati creati da ENIT in occasione del "Giro d'EATalia", con sottotitoli in giapponese e la mostra fotografica TuorloBlue, realizzata da Andrea Pompili e Ryan Bruss, che sarà in esposizione all'Istituto Italiani di Cultura a Tokyo fino al 25 novembre. Tutte queste azioni avranno la finalità comune di mostrare l'intero panorama eno-gastronomico italiano in Giappone, Paese dalla grande tradizione culinaria ed in grado perciò di apprezzare a fondo l'alta qualità dei prodotti Made in Italy. (ANSA).